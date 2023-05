Zehnkämpfer Simon Ehammer steht am Pfingstwochenende in Götzis vor seinem womöglich wichtigsten Zehnkampf der Saison.

Mit 8,45 m im Weitsprung sorgte Simon Ehammer vor Jahresfrist für einen weltweit beachteten Exploit beim Mehrkampf-Event in Götzis. Die Weltbestleistung eines Zehnkämpfers und die Schweizer Rekordweite machte ihn auch bei den Spezialisten zum Medaillenkandidaten – prompt gewann er an der WM in Eugene Bronze. Einen Monat später liess er sich nach 8468 Punkten an der EM in München die Silbermedaille als Zehnkämpfer umhängen.

An den diesjährigen Weltmeisterschaften in Budapest (19. - 27. August) lässt der Zeitplan den Start nicht in beiden Disziplinen zu. Im Juni startet Ehammer deshalb im Rahmen der Diamond League dreimal im Weitsprung und entscheidet dann, in welcher Disziplin er in Ungarn antreten wird.

00:53 Video Archiv: Ehammer springt in Götzis 8,45 m weit Aus Sport-Clip vom 28.05.2022. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Der Mai gehört aber dem Mehrkampf. In Götzis will Ehammer am Samstag und Sonntag an seinem in München aufgestellten Rekord Mass nehmen. In einem Vorbereitungs-Meeting überzeugte der 23-Jährige unter anderem mit dem persönlichen Rekord von 13,43 Sekunden über 110 m Hürden.

Das Mehrkampfmeeting aus Götzis sehen Sie am Wochenende im Livestream unter srf.ch/sport oder in der SportApp. Samstag ab 11:00 Uhr

Sonntag ab 10:00 Uhr

Bei den Würfen harzt es

Zudem hat er in den Wintermonaten intensiv an den Würfen gearbeitet, «damit die Punktzahl in diesen Disziplinen anschaulicher wird», wie es Ehammer formuliert. Der Appenzeller ist im Mehrkampf ein Mann der Extreme. Im vergangenen August im Münchner Olympia-Park stand er auf dem Podest, obwohl er im Zehnkampf dreimal Letzter geworden war – mit dem Diskus holte er die klar niedrigste Punktzahl aller Athleten in einer Disziplin dieses EM-Zehnkampfs.

Audio Götzis - das Mekka der Mehrkämpfer 04:22 min Bild: IMAGO / Belga abspielen. Laufzeit 4 Minuten 22 Sekunden.

Ähnlich schwach schnitt er im Speerwerfen und im 1500-m-Lauf ab. Und auch im Kugelstossen zerreisst er keine Stricke. Demgegenüber stehen im Weitsprung und Hürdensprint Punktzahlen, von denen selbst Top-Athleten nur träumen können.

Hinter Paris ein Häkchen setzen

«Wenn ich die Würfe beherrsche, werde ich gefährlich», meint Ehammer insbesondere mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Für dieses Highlight ist im Mehrkampf die Qualifikationsperiode schon angelaufen. Wer 8460 Punkte schafft, der ist qualifiziert und muss sich den Startplatz nicht mehr via Weltrangliste sichern.

«Hinter Paris will ich in Götzis ein Häkchen setzen», formuliert Ehammer die Zielsetzung fürs Wochenende. Für einen Sieg im Vorarlberg muss er wohl den Olympiasieger Damian Warner bezwingen. Vor einem Jahr hatte der Kanadier mit 8797 Punkten gewonnen.