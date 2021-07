Was für eine Leistung von Alex Wilson! Der 30-jährige Schweizer realisierte in den USA gleich zwei unglaubliche Zeiten. Wilson lief bei einem Meeting in Atlanta die 100 m in sensationellen 9,84 Sekunden und stellte damit einen Europarekord auf.

Vorbehältlich der Homologierung durch European Athletics löst Wilson Francis Obikwelu (POR) und Jimmy Vicault (FRA) als Europarekordhalter ab (9,86).

Es ist die zweitschnellste Zeit, die in diesem Jahr über diese Distanz gelaufen worden ist. Seinen Schweizer Rekord pulverisierte er gleich um 0,24 Sekunden.

Schweizer Rekord über 200 m

Auch über 200 m lief er so schnell wie noch nie zuvor. Mit 19,89 Sekunden realisierte Wilson einen Schweizer Rekord. Er verbesserte seine eigene Bestmarke aus dem Jahr 2019 um 0,09 Sekunden.

Alex Wilson nutzte in Atlanta perfekte äussere Bedingungen bei Temperaturen um 30 Grad und einem Rückenwind von 1,9 resp. 1,8 Metern pro Sekunde.

Am Montag fliegt Wilson in die Schweiz zurück und im Verlauf der Woche weiter nach Tokio an die Olympischen Spiele. Dort startet er über 100 und 200 m.