Ehammer in Deutschland mit Fair-Play-Preis ausgezeichnet

Legende: Gegeneinander und doch miteinander Niklas Kaul und Simon Ehammer an der EM in München. imago images/Beautiful Sports

Simon Ehammer und Niklas Kaul hatten sich im August an der Leichtathletik-EM in München ein spannendes Duell um Gold geliefert – mit dem besseren Ende für den Deutschen. Kaul lag vor den abschliessenden beiden Disziplinen hinter dem Schweizer zurück, schaffte es mit dem Speer und im 1500-m-Lauf aber noch, am Appenzeller vorbeizuziehen.

Das Duell der beiden Zehnkämpfer beeindruckte. Offenbar auch den Deutschen Olympischen Sportbund und den Verband Deutscher Sportjournalisten. Von diesen wurden die beiden am Donnerstag mit dem Fair-Play-Preis des Deutschen Sports ausgezeichnet.

«Bei Niklas Kaul und Simon Ehammer hat uns das ‹Wie› beeindruckt. Die Art und Weise, Wettkämpfe gegeneinander in ein Miteinander zu verwandeln», heisst es in einer Mitteilung.