Audrey Werro unterstreicht ihre Topform und läuft beim Leichtathletik-Meeting von Ostrava über 800 Meter die zweitschnellste Zeit ihrer Karriere.

Die Schweizerin kommt nach 1:54,45 Minuten vor Femke Broeders-Bol ins Ziel.

Ajla Del Ponte verpasst über 100 Meter einen Exploit.

Noch kann Femke Broeders-Bol in ihrer «neuen» Disziplin über 800 Meter Audrey Werro nicht das Wasser reichen. Als zu stark erwies sich die Schweizer Läuferin beim Leichtathletik-Meeting Golden Spike in Ostrava, dem wichtigsten Meeting auf tschechischem Boden, und liess ihrer Konkurrenz einmal mehr keine Chance.

Werro bewies mit einer Zeit von 1:54,45 Minuten, dass sie sich in absoluter Topform befindet. Die Freiburgerin lief die zweitschnellste Zeit ihrer Karriere, nachdem sie vor rund einer Woche in Stockholm mit einem Traumlauf ihre persönliche Bestzeit (1:53,98 Minuten) aufgestellt hatte. Nun setzte sie vor den Augen von Weltrekordhalterin Jarmila Kratochvilova (CZE), die 1983 eine bisher unerreichte Zeit von 1:53,28 Minuten gelaufen war, erneut ein Ausrufezeichen.

«Es war ein verrückter Lauf», sagte Werro nach ihrem erneuten Coup. «Ich kämpfte alleine – gegen mich selbst. Das machte es schwieriger, eine bessere Zeit zu laufen.» Allerdings befinde man sich erst zu Beginn der Saison. «Ich freue mich, was noch kommt.» Angesprochen auf Zuschauerin Kratochvilova, kam Werro ins Schwärmen: «Das ist richtig speziell. Ich dachte nie, dass ich vor ihr laufen werde.» Gleichzeitig unterstrich die 22-Jährige ihre Ambitionen. «Ich hoffe, dass ich einmal schneller als sie bin. Das wäre ein Riesenprivileg.»

Broeders-Bols gelungener Auftakt – Del Ponte ohne Exploit

Werro übernahm bereits früh im Rennen das Zepter, mit ihr konnte nur Broeders-Bol einigermassen mithalten. Doch als Werro das Tempo eingangs der Schlusskurve nochmals verschärfte, konnte Broeders-Bol nicht mehr reagieren. Bei ihrem 1. Auftritt im Freien über 800 Meter kam die Niederländerin rund zweieinhalb Sekunden nach ihrer Schweizer Konkurrentin ins Ziel (1:57,13). Für die Zweifach-Weltmeisterin über 400 m Hürden war es allerdings erst der Anfang ihrer neuen Reise.

Als 2. Schweizerin war Ajla Del Ponte im Einsatz. Die Tessinerin klassierte sich über 100 Meter auf dem 7. Platz. Mit 11,41 Sekunden blieb sie klar über ihrer Saisonbestleistung von 11,11 Sekunden vom Mai. Das Rennen gewann Ewa Swodoba (POL/11,09 s) vor Zoe Hobbs (NED/11,12 s) und Brianna Lyston (JAM/11,18 s).