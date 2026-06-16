Femke Broeders-Bol startet am Dienstag in Ostrava erstmals über 800 m – und misst sich gleich mit Audrey Werro.

Legende: Will in neuer Disziplin auf Rekordjagd gehen Femke Broeders-Bol startet neu über 800 m und wird direkte Konkurrentin von Audrey Werro. Getty Images/Christian Petersen

Es war ein regelrechter Paukenschlag, für den Audrey Werro am 7. Juni in Stockholm gesorgt hatte: Die 22-Jährige glänzte beim Diamond-League-Meeting über 800 Meter mit einer Fabelzeit. In 1:53,98 Minuten blieb sie lediglich 70 Hundertstel über dem Weltrekord, der seit 43 Jahren bestand hat. Überhaupt sind nur zwei Frauen diese Distanz schneller gelaufen als die Schweizerin.

Hinzu kommt, dass Werro erstmals ein Direktduell gegen Olympiasiegerin und Hallen-Weltmeisterin Keely Hodgkinson (GBR) für sich entschied. Nun bekommt die Freiburgerin aber weitere Konkurrenz: Femke Broeders-Bol, zweifache Weltmeisterin über 400 m Hürden, wird am Dienstagabend in Ostrava zu ihrem ersten 800-m-Lauf im Freien erwartet. Und dort kommt es sogleich zum ersten Direktduell.

Broeders-Bol hatte im vergangenen Herbst angekündigt, die niedrigen Hürden hinter sich zu lassen und sich dem Mittelstreckenlauf zuzuwenden. Nun steht die 26-jährige Niederländerin kurz davor, ihren ersten 800-m-Lauf im Freien zu bestreiten.

Geduld war und ist gefragt

«Die Vorfreude ist gross, denn es war eine lange Zeit ohne Wettkämpfe. Wir freuen uns auf die Herausforderung», sagt Laurent Meuwly. Der Schweizer – wie Werro ebenfalls Freiburger – ist seit mehreren Jahren als Sprint-Trainer in den Niederlanden tätig.

Der Wechsel in eine neue Disziplin verlangte Broeders-Bol vor allem eines ab: Geduld. Geduld brauchte sie zunächst wegen einer Fussverletzung, die ihre Hallensaison verkürzte und auf einen einzigen 800-m-Lauf beim Meeting in Metz beschränkte. Dort lief sie 1:59,07 Minuten. Geduld war auch gefragt, als sie mehrere Wochen lang auf das Laufen verzichten musste, um sich vollständig zu erholen. «Wir haben viel auf dem Rad und auf dem Crosstrainer trainiert», schildert Meuwly diese Phase.

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Rückblickend wertet er diese Zeitspanne als Glück im Unglück, weil seine Athletin dadurch umfangreiches aerobes Training absolvieren konnte. Geduld brauchte sie schliesslich auch beim Erlernen der spezifischen Anforderungen des 800-m-Laufs. «Da sie es gewohnt ist, immer so schnell wie möglich zu laufen, musste sie sich zu langsameren Tempi zwingen», erzählt ihr Trainer.

Taktische Feinheiten verinnerlichen

Auf dem Papier bringt die Niederländerin eine aussergewöhnliche Grundschnelligkeit mit. Ihre persönliche Bestzeit über 200 m von 22,64 Sekunden entspricht dem Niveau eines EM-Finals. Hinzu kommt ihr Hallen-Weltrekord über 400 m von 49,17 Sekunden. Damit ist sie fast zwei Sekunden schneller als Werro (51,03) und Hodgkinson (51,14).

«Für Femke ist eine Zeit von 56 Sekunden über 400 m langsam», betont Meuwly. Dennoch muss Broeders-Bol die taktischen Feinheiten des 800-m-Laufs erst noch verinnerlichen. Anders als über die Hürden spielen hier Rennverlauf, Positionierung und das Verhalten im Feld eine zentrale Rolle. Für die Niederländerin ist das Neuland.