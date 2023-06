1:1 in der NBA-Finalserie

Legende: Starke Teamleistung Miamis Bam Adebayo jubelt, Nuggets-Star Nikola Jokic lässt den Kopf hängen. imago images/USA Today Network

Miami hat in den NBA-Finals zurückgeschlagen. Im zweiten Auswärtsspiel in Colorado siegte das Team aus Florida gegen Denver 111:108 und stellte in der Best-of-7-Serie auf 1:1.

Vor den anstehenden beiden Partien in Miami ist das Momentum auf Seiten der Heat, die als Nummer 8 der Eastern Conference in die Playoffs gestartet waren und sich seither gegen alle der favorisierten Gegner durchgesetzt haben.

Jokic allein reicht nicht

Für die Nuggets, die zwischenzeitlich mit 15 Punkten vorne gelegen waren, war es die 1. Heimniederlage seit dem 30. März. Die 41 Punkte und 11 Rebounds von Starspieler Nikola Jokic waren zu wenig, weil die Heat im Schlussviertel aus 8 Punkten Rückstand einen Vorsprung von 12 Zählern machten und sich nicht mehr aus der Ruhe bringen liessen.

Gabe Vincent erzielte 23 Punkte für Miami, Jimmy Butler und Bam Adebayo kamen auf jeweils 21. Das 3. Spiel der Final-Serie findet in der Nacht auf Donnerstag statt.