Die gebürtige Chinesin Ni Xialian gewinnt an der WM in Houston mindestens Bronze im Doppel – mit 58 Jahren.

Legende: Jubel nach Halbfinal-Einzug Ni Xialian (rechts) und Sarah de Nutte Imago

Sie ist doppelt so alt wie ihre Doppelpartnerin: Ni Xialian (58) hat zusammen mit Sarah de Nutte (29) an der Tischtennis-WM in Houston die Halbfinals erreicht und damit die Bronzemedaille auf sicher, da es kein Spiel um Platz 3 gibt. Das luxemburgische Duo schlug Archana Girish Kamath und Manika Batra aus Indien mit 3:0. Es ist die erste WM-Medaille für Luxemburg überhaupt.

Ni Xialian ist ein Phänomen. 1983 wurde sie mit ihrem Geburtsland China Mannschafts-Weltmeisterin. 1989 zog sie nach Luxemburg, wechselte zunächst zu Bayer 05 Uerdingen in die deutsche Bundesliga, ehe sie nach einem Jahr auch in ihrer neuen Wahlheimat spielte – in einem Männerteam, wohlgemerkt.

Letzte WM-Medaille vor 36 Jahren

Seit 1991 tritt Ni international für Luxemburg an. 1998 und 2002 gewann sie jeweils den EM-Titel im Einzel. Ihre letzte WM-Medaille ist 36 Jahre her. 1985 holte sie im Doppel schon einmal Silber – für China.