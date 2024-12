Legende: Brachte die Fans im «Ally Pally» mit seinem 9-Darter in Wallung Christian Kist. imago images/Pro Sports Images

Christian Kist zeichnete am Mittwoch für das erste grosse Highlight an der Darts-WM in London verantwortlich. Dem Niederländer gelang in der Partie gegen Madars Razma das perfekte Leg: Er stellte mit nur 9 Darts die 501 Punkte auf 0.

Mit 1:3 Sätzen verlor der 38-jährige Niederländer die Erstrundenpartie dennoch und muss vorzeitig die Heimreise antreten. Im Gepäck hat er indes 60'000 Pfund für den Neun-Darter und die Gewissheit, ganz viele neue Fans gewonnen zu haben. «Ich habe es wirklich genossen», kommentierte er sein ganz persönliches Märchen.

Gicht macht immer wieder Probleme

Dass der Mann mit dem Spitznamen «The Lipstick» (der Lippenstift) auf höchstem Niveau Darts spielen kann, ist nämlich alles andere als selbstverständlich. Kist leidet seit vielen Jahren an einer Gichterkrankung.

In jungen Jahren hat er deshalb seinen Job als Bauarbeiter verloren. Auch beim Darts helfen die Medikamente nicht immer: Letztes Jahr konnte er seine Schmerzen im Spiel gegen den Deutschen Ricardo Pietreczko kaum verbergen.