Legende: Warf gut, aber nicht gut genug Stefan Bellmont. Imago/Pro Sports Images

Am Sonntagabend durfte Stefan Bellmont als erster Schweizer in der Geschichte die grösstmögliche Darts-Bühne betreten. Im altehrwürdigen Alexandra Palace in London traf der Zuger, der in der Weltrangliste auf Rang 124 liegt, in der 1. Runde der WM auf die niederländische Weltnummer 36 Jermaine Wattimena.

Der Schweizer Aussenseiter liess seine Klasse zwar immer wieder aufblitzen und warf bei seinem WM-Debüt gleich 5 Mal die Maximalpunktzahl von 180 Punkten (Wattimena 2 Mal). Am Ende musste er sich seinem Gegenüber aber mit 0:3 Sätzen geschlagen geben.

Aufbäumen im 3. Satz

Nach 2 mit 1:3 verlorenen Sätzen kam der 35-Jährige im 3. Durchgang zu seinem einzigen Break und wenig später beim Stand von 2:2 in den Legs gar zu einem Satz-Dart. Er verfehlte auf der Doppel-6 aber ein mögliches «High Finish» und so machte Wattimena bei seiner nächsten Aufnahme alles klar.

Mit einem 3-Darts-Durchschnitt von 92,95 Punkten lag er nur gut 5 Punkte hinter seinem Konkurrenten. Der Niederländer trifft am Montag in der 2. Runde auf den 4-fachen WM-Halbfinalisten James Wade.