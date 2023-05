10 Tage nach seinem Gold-Coup an der WM in Doha ist Nils Stump zurück in der Schweiz.

An der WM in Doha kürte sich Nils Stump vor 10 Tagen zum ersten Schweizer Judo-Weltmeister. Nach dem Triumph gönnte sich der Zürcher zunächst eine Woche Auszeit auf den Seychellen, am Donnerstag kehrte er in die Schweiz zurück.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Nils Stump ist am Sonntag zu Gast im «Sportpanorama» und lässt seinen Erfolg im Gespräch mit Rainer Maria Salzgeber Revue passieren.

Am Flughafen Zürich wurde der 26-Jährige von Nationalmannschaftskollegen und zahlreichen Junioren des Judo Clubs Uster im Empfang genommen. «Es sind mehr Leute gekommen, als ich erwartet hatte. Das ist sehr cool», freute sich Stump über die grosse Begrüssung.

02:20 Video Nils Stump: «Es ist jetzt angekommen, aber ich bin noch immer überwältigt» Aus Sport-Clip vom 18.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 20 Sekunden.

Warum der Titel für Stump nicht aus dem Nichts kam und welche weiteren Ziele der Judoka verfolgt, erfahren Sie im Videobeitrag oben.