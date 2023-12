Legende: Der Juniorenweltmeister lässt der Legende keine Chance Luke Littler bezwingt Raymond van Barneveld mit 4:1. Imago Images/John Patrick Fletcher

Luke Littler verzückt die Fans an der Darts-WM weiter. Im Achtelfinal am Samstag schaltete der erst 16-Jährige den fünffachen Weltmeister Raymond van Barneveld scheinbar locker aus. Littler zeigte keine Schwächephasen und blieb auch in engen Momenten nervenstark. Jeder zweite Wurf auf ein Doppelfeld war ein Treffer. Am Schluss wies der Juniorenweltmeister mit 3 Darts einen Durchschnitt von mehr als 105 Punkten auf.

Damit steht Littler bei seiner ersten WM-Teilnahme im Viertelfinal und trifft dort auf den Nordiren Brendan Dolan, der seinerseits im Achtelfinal Gary Anderson bodigte. Spielt der junge Brite so weiter wie bisher, scheint an diesem Turnier alles möglich.

Viele Favoriten bereits out

Die Chancen auf einen Überraschungssieg an der diesjährigen WM stehen denn auch nicht schlecht. Mit Michael Smith, Peter Wright und Gerwyn Price sind die Weltmeister der letzten 3 Jahre bereits draussen, unter den letzten 8 befinden sich nur noch 3 Top-10-Spieler.