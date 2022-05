Es lief die 36. Minute in der PNC Arena von Raleigh, als den New York Rangers im Powerplay ein Puckverlust unterlief. Sebastian Aho reagierte umgehend, stürmte los und bediente Brendan Smith, der in Unterzahl das wegweisende 1:0 für die Carolina Hurricanes erzielte. 2 Sekunden vor dem Ende der Partie war es dann Aho selber, der mit seinem Treffer ins leere Tor alles klar machte.

Damit hat das Team von Nino Niederreiter auch das 2. Heimspiel in der Playoff-Viertelfinalserie gegen die Rangers gewonnen. Zum besten Spieler der Partie wurde aber Torhüter Antti Raanta ausgezeichnet. Der Finne, der nach der Verletzung von Torhüter Nr. 1 Fredrik Andersen am 16. April in die Startformation gerückt war, zeigte 21 Paraden und sicherte sich mit 33 Jahren den ersten Playoff-Shutout seiner Karriere.

Niederreiter stand gut 13 Minuten auf dem Eis und gab 2 Torschüsse ab. Spiel 3 der Best-of-7-Serie findet am Sonntagabend Schweizer Zeit im Madison Square Garden von New York statt.

Oilers mit dem Break zum Ausgleich

In der Serie zwischen den Calgary Flames und den Edmonton Oilers steht es derweil 1:1. Den Oilers gelang mit einem 5:3-Auswärtssieg das erste Break.