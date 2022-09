Legende: Fand gegen die Weltnummer 1 erneut einen Weg zum Sieg Alexander Ursenbacher. IMAGO / Pro Sports Images

In der Weltrangliste mag Alexander Ursenbacher als Nummer 63 nicht mit Ronnie O'Sullivan mithalten. Am Snooker-Tisch sah das bisher aber komplett anders aus. Am Montag feierte der Basler in der Qualifikation für die British Open in Milton Keynes einen 4:1-Sieg gegen die englische Legende.

Damit erhöhte Ursenbacher im Head-to-Head mit «The Rocket» auf 3:1 Siege, denn bereits am UK Championship 2020 sowie am Welsh Open 2019 hatte der Schweizer gegen die Weltnummer 1 überrascht. Einzig im Juli dieses Jahres im Rahmen der Champions League konnte O'Sullivan reüssieren.

Fehler rigoros ausgenutzt

Den 3. Sieg im 4. Direktduell verdiente sich der 26-jährige Ursenbacher mit einer grundsoliden Leistung. Auch von einem Fehler im 3. Frame, den er anschliessend abgeben musste, liess sich der Schweizer nicht aus dem Konzept bringen. Mit einem 51er-Break erhöhte Ursenbacher auf 3:1 und liess sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen.

In der 1. Runde des Hauptturniers bekommt es Ursenbacher am Dienstag mit dem Engländer Joe O'Connor zu tun.