IOC: Olympia in Paris erfolgreichste Spiele aller Zeiten

IOC-Präsident Thomas Bach hat ein höchst positives Fazit der letzten Olympischen Spiele unter seiner Ägide gezogen. Die Wettkämpfe in Paris seien die am stärksten mitverfolgten Spiele aller Zeiten gewesen. Der im Juni 2025 abtretende Deutsche nannte nach einer IOC-Sitzung in Lausanne dazu einige Zahlen:

Weltweit verfolgten rund 5 Milliarden Menschen die Sommerspiele in Paris. Damit seien 84 Prozent des potenziellen Gesamtpublikums erreicht worden.

die Sommerspiele in Paris. Damit seien 84 Prozent des potenziellen Gesamtpublikums erreicht worden. Diese konsumierten insgesamt 28,7 Milliarden Stunden Olympia alleine auf den Plattformen der Rechte-Inhaber.

Olympia alleine auf den Plattformen der Rechte-Inhaber. Auf Social Media gab es 412 Milliarden Erwähnungen , 290 Prozent mehr als bei den letzten Spielen.

, 290 Prozent mehr als bei den letzten Spielen. 95 Prozent der Sportlerinnen und Sportler bewerteten ihre Erlebnisse als «gut» oder «zufriedenstellend».

In einer gespaltenen Welt sei es umso wichtiger, dass sich die Welt zu einem friedlichen Wettstreit treffe, sagte Bach. In einer Studie hätten dieser Aussage 78 Prozent der Befragten zugestimmt. «Dies waren Olympische Spiele einer neuen Ära», so der 70-Jährige.