Dario Cologna zeigt beim Skiathlon in Lahti (FIN) über 2 x 15 Kilometer eine starke Leistung. Norwegen triumphiert dreifach.

Cologna in Lahti in den Top Ten – Norwegen einsame Spitze

Fast 2 Monate hatten sich die norwegischen Langläufer und Langläuferinnen aus Angst vor einer Corona-Ansteckung aus dem Weltcup zurückgezogen. Bei der Rückkehr sind sowohl die Männer als auch die Frauen gleich wieder das Mass aller Dinge.

Bei den Männern feierten die Norweger im Skiathlon über 2 x 15 Kilometer einen Vierfacherfolg. Emil Iversen siegte vor seinen Landsmännern Sjur Röthe, Pal Goldberg und Simen Hegstad Krüger. Aus Schweizer Sicht hielt Dario Cologna die Fahne hoch. Der Münstertaler klassierte sich auf dem starken 7. Schlussrang. Jason Rüesch (19.) und Jonas Baumann (27.) schafften ebenfalls noch den Sprung unter die Top 30. Beda Klee wurde 33.

Johaug gleich wieder unantastbar

Auch bei den Frauen war das Podest eine rein norwegische Angelegenheit. Therese Johaug feierte in Lahti im Skiathlon über je 7,5 km klassisch und Skating ihren 76. Weltcupsieg. Mit knapp einer halben Minute Rückstand komplettierten Helene Marie Fossesholm und Heidi Weng das Treppchen. Schweizerinnen waren in Finnland keine am Start.