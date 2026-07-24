NBA-Basketballer Yanic Konan Niederhäuser ist am Sonntagabend um 18:00 Uhr zu Gast im «Sportpanorama» bei Fabienne Gyr.

Legende: Hat in der NBA Fuss gefasst Yanic Konan Niederhäuser. Keystone/AP/William Liang

Im Sommer 2025 wählten die Los Angeles Clippers den Schweizer Yanic Konan Niederhäuser in der ersten Draft-Runde an 30. Stelle aus. Von da an ging das NBA-Abenteuer für den 23-Jährigen los. Wie er seine erste Saison in Los Angeles erlebt hat und was seine Ziele sind, erzählt der Freiburger am Sonntag ab 18 Uhr im «Sportpanorama» auf SRF zwei.

Weitere Themen in der Sendung:

Formel 1: GP Ungarn

Vor der einmonatigen Sommerpause macht die Formel 1 Halt in Ungarn. Kimi Antonelli ist bei Saisonhalbzeit WM-Leader. Hinter dem Mercedes-Piloten folgen Lewis Hamilton und George Russell. Beim Grossen Preis von Ungarn dürfte erneut das Duell zwischen Mercedes und Ferrari im Fokus stehen.

Schwingen: Bergkranzfest auf dem Brünig

Der Brünig-Schwinget verspricht einmal mehr hochklassigen Schwingsport. Im Fokus steht Fabian Staudenmann, dem in seinem Palmarès der Sieg am Bergkranzfest noch fehlt. Doch die Innerschweizer Konkurrenz und vor allem die Gäste aus der Nordostschweiz dürften alles daransetzen, den Favoriten zu stoppen.

Ski: Zu Besuch bei Eliane Christen

Die 27-jährige Skirennfahrerin Eliane Christen möchte an ihre starke vergangene Saison anknüpfen. Im Sommer legt die Urnerin mit intensivem Aufbautraining den Grundstein für den nächsten Winter. Daneben hilft sie auf dem elterlichen Bauernhof in Hospental mit und arbeitet an ihrer Bachelorarbeit in Agrarwissenschaften an der ETH Zürich.