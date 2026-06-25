Der neunfache Medaillengewinner an Welt- und Europameisterschaften sowie an Olympischen Spielen wird neuer Ruder-Experte bei SRF und ersetzt damit Olivier Gremaud, der sich nach 17 Jahren entschieden hat, als SRF-Experte aufzuhören.

Roman Röösli wird neuer Ruder-Experte und verstärkt ab sofort das Expert:innenteam von SRF Sport. Der mehrfache Medaillengewinner an Welt- und Europameisterschaften und Drittplatzierte an den Olympischen Spielen 2024 hat seinen ersten Einsatz an der Lucerne Regatta Ende Juni.

Kurz nach dem Gewinn der Olympia-Bronzemedaille 2024 beendete der 32-jährige Roman Röösli seine Laufbahn im Spitzensport. Nun wird Röösli neuer Ruder-Experte bei SRF. Seinen ersten Einsatz hat er im Rahmen der Lucerne Regatta am Sonntag, 28. Juni 2026. Auch an der EM in Varese (ITA) sowie an der WM in Amsterdam (NED) im August wird er im Einsatz stehen.

Legende: Stösst zum SRF-Expertenteam Roman Röösli. SRF/Gian Vaitl

Roman Röösli ersetzt den bisherigen Ruder-Experten Olivier Gremaud, der sich nach 17 Jahren dazu entschieden hat, das Ruder weiterzugeben. Er wird am Samstag, 27. Juni 2026, ebenfalls an der Lucerne Regatta, zum letzten Mal als SRF-Experte im Einsatz stehen. «Es war mir eine grosse Freude, den Rudersport über all die Jahre für SRF begleiten zu dürfen. Mit grosser Dankbarkeit blicke ich auf zahlreiche eindrückliche und unvergessliche Momente zurück. Roman Röösli, dem gesamten Team und ganz besonders den Athletinnen und Athleten wünsche ich für die Zukunft von Herzen weiterhin viel Erfolg», sagt Olivier Gremaud.

Neun Medaillen an Welt- und Europameisterschaften sowie an Olympischen Spielen

Roman Röösli blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Die Olympia-Bronzemedaille an den Olympischen Spielen in Paris 2024 und der Weltmeistertitel 2023 in Belgrad zählen zu seinen grössten Erfolgen. Nebst insgesamt acht Medaillen an Welt- und Europameisterschaften der Eliten gewann er dreimal den Gesamtweltcup. Nach einem Masterabschluss an der Universität in Oxford und zum Ende seiner Ruderkarriere begann der gebürtige Luzerner aus Neuenkirch eine Lehre zum Biolandwirt. Nun wird er seine Erfahrungen aus über 20 Jahren Rudersport als SRF-Experte einbringen.

«Der Rudersport hat mir viele wunderbare Momente in meinem Leben beschert», sagt Roman Röösli: «Ich freue mich sehr darauf, als SRF-Experte meine Erfahrung und Leidenschaft für diese tolle Sportart in die SRF-Berichterstattung einbringen zu dürfen. Zudem bin ich gespannt darauf, nun auch diese Perspektive meiner Sportart kennenzulernen.»

«Spannende Einblicke für unser Publikum»

Daniel Bolliger, Leiter Live bei SRF: «Mit Roman Röösli stösst eine der prägendsten Figuren des Schweizer Rudersports der letzten Jahre zum SRF-Expert:innenteam. Roman blickt auf eine sehr erfolgreiche und lange Karriere zurück und ist nah am Geschehen dran. Er wird unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mit seiner Erfahrung neue Perspektiven und spannende Einblicke bieten. Gleichzeitig möchte ich mich bei Olivier Gremaud bedanken und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute.»

SRF zeigt Lucerne Regatta, EM und WM live

SRF zeigt am Wochenende vom Samstag, 27. und Sonntag, 28. Juni alle Halbfinals und A-Finals der Lucerne Regatta live auf SRF zwei oder im Stream. Im August stehen dann die Europameisterschaften in Varese (ITA) sowie die Weltmeisterschaften in Amsterdam (NED) auf dem SRF-Programm. SRF berichtet live von beiden Grossveranstaltungen.