Swiss Olympic hat die Nachfolge von Roger Schnegg geregelt. Seine Nachfolgerin übernimmt das Amt im Herbst.

Legende: Neu an der Spitze von Swiss Olympic Natacha Theytaz. ZVG: Swiss Olympic

Natacha Theytaz wird neue Direktorin von Swiss Olympic. Der Exekutivrat von Swiss Olympic hat die 51-jährige Westschweizerin zur Nachfolgerin von Roger Schnegg gewählt, der das Amt nach 14 Jahren auf eigenen Wunsch abgibt. Theytaz tritt ihre Funktion im Herbst 2026 an.

Theytaz war zuletzt bei Novartis tätig und hatte ergänzend unter anderem beim Flughafen Basel und in internationalen Wirtschafts- und Branchenverbänden Verwaltungsrats- und Aufsichtsfunktionen inne. Sie ist zudem als Triathletin aktiv, erfüllte die WM-Vorgaben für die Weltmeisterschaften 2026 in ihrer Alterskategorie und ist im Vorstand von Swiss Triathlon tätig.

Stöckli wird Stellvertreter

Zudem wurde Ralph Stöckli zum stellvertretenden Direktor von Swiss Olympic gewählt. Der ehemalige Spitzencurler und Olympiamedaillengewinner arbeitet seit 2010 für Swiss Olympic. Mittlerweile leitet er die Abteilung Swiss Olympic Team und trägt als Chef de Mission seit 2016 die Gesamtverantwortung für die Schweizer Olympiadelegationen.