Bruno Berner kehrt zum Start der Super-League-Saison 2026/27 als Fussball-Experte zurück. Berner, zwischen 2018 und 2021 bereits als SRF-Experte tätig, folgt auf Marc Schneider. In der neuen Saison wird SRF in jeder der 38 Runden ein Spiel live ausstrahlen.

Legende: Folgt auf Marc Schneider Bruno Berner. SRF

Bruno Berner kehrt zum Start der Super-League-Saison 2026/27 als Fussball-Experte zu SRF zurück. Seinen ersten Einsatz hat der 48-jährige Zürcher in der 3. Runde am Samstag, 8. August 2026 bei der Partie Servette vs. GC. Berner folgt auf Marc Schneider, der sich nach dem Aufstieg des FC Vaduz in die Super League auf seine Trainertätigkeit bei den Liechtensteinern konzentriert.

Grosser Erfahrungsschatz als Spieler, Trainer und Experte

Seit Juni 2026 ist Berner Cheftrainer bei Neuchâtel Xamax. Neben Trainerstationen in der Schweiz beim GC, Kriens und Winterthur arbeitete Berner zuletzt als Assistenztrainer beim australischen Erstligisten Macarthur FC. Als Spieler feierte Berner zwei Schweizer Meistertitel mit GC und stieg in Deutschland mit dem SC Freiburg in die 1. Bundesliga auf. In England spielte er für die Blackburn Rovers und Leicester City. Zudem war der Verteidiger beim FC Basel engagiert und lief auch für die Schweizer Nationalmannschaft auf. Zwischen 2018 und 2021 war Berner bereits SRF-Fussball-Experte.

«Es ist mir eine riesige Freude, zum SRF-Expertenteam dazuzustossen», sagt Berner: «Als Experte sind mir fundierte Analysen wichtig. Ich möchte Spiele und Entwicklungen verständlich einordnen, Zusammenhänge aufzeigen und den Zuschauerinnen und Zuschauern neue Perspektiven eröffnen – auch über den Tellerrand hinaus.»

«Kompetente und spannende Analysen für das Publikum»

Reto Gafner, Leiter Fussball bei SRF: «Bruno Berner bringt als Spieler, Trainer und Experte viel Erfahrung mit und ist mit den Mechanismen des Fussballs bestens vertraut. Ich kenne Bruno als einen Menschen mit breitem Horizont und schätze sein fundiertes Fachwissen. Er ist eine Bereicherung für unser Expertenteam, unser Publikum kann sich auf kompetente und spannende Analysen freuen. Marc Schneider danke ich für sein Engagement als SRF-Experte und wünsche ihm für den weiteren Verlauf seiner Karriere alles Gute.»

Super-League-Saison 2026/27: jede Runde eine Livepartie

SRF wird in der Super-League-Saison 2026/27 in allen 38 Runden jeweils eine Partie live und frei empfangbar übertragen, in der Regel am Samstagabend um 20:30 Uhr. Den Auftakt bildet am 26. Juli 2026 die Begegnung Lugano vs. Vaduz.

Ergänzend zur Liveübertragung zeigt SRF samstags im Anschluss sowie sonntags nach dem «Sportpanorama» um 19:00 Uhr das Magazin «Super League Highlights» mit sämtlichen Spielen und Toren der höchsten Schweizer Liga. Die Sendung bietet zudem Einblicke in die aktuellen Partien der Women’s Super League und der Challenge League sowie – mit besonderem Fokus auf Schweizer Spielerinnen und Spieler – Highlights aus den europäischen Topligen.