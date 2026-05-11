Was kann die Politik vom Sport lernen? Die Schweizer Sportwelt zu Gast im Bundeshaus.

Einmal im Jahr werden die besten Sportlerinnen und Sportler der Schweiz ins Bundeshaus eingeladen, so auch 2026. Sportminister Martin Pfister ehrte Athletinnen und Athleten, die sich im vergangenen Jahr bei internationalen Grossanlässen profiliert hatten.

Unter der Bundeshauskuppe waren am Montagabend unter anderem Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Camille Rast und Mathilde Gremaud zu Gast. Aber auch Aushängeschilder aus dem Para-Sport wie Robin Cuche oder Aron Fahrni waren vor Ort.

Klicken Sie sich durch unsere kurzen Interviews mit einem Teil der Protagonistinnen und Protagonisten.