Der 17-jährige Lineman will der erste Footballer aus der Schweiz werden, der in der amerikanischen Topliga Fuss fasst.

1. Schweizer in US-Topliga?

Erst vor 4 Jahren fand Alessandro Cairati zum American Football. Seither ging sein Weg – wie auch sein Gewicht – steil nach oben. Das soll aber auch so sein, schliesslich hat der 17-Jährige als Lineman in seinem Team die Aufgabe, die gegnerische Offensive mit seiner Körperkraft zu stoppen.

Dass der Aargauer seine Leidenschaft zum Beruf machen will, merkte er während eines Austauschjahrs in Oklahoma. Nun träumt er davon, einst als erster Schweizer in der «National Football League» Fuss zu fassen.

Im Audiobeitrag oben erfahren Sie weiter, wie sein Alltag in den USA aussieht und wie der nächste Schritt des ambitionierten Jungstars aussehen soll.