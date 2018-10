Die New England Patriots entschieden den spektakulären Spitzenkampf in der NFL gegen die zuvor ungeschlagenen Chiefs zuhause mit 43:40 für sich. Damit konnten sie den dritten Sieg in Folge feiern. Insgesamt kam der fünffache Super-Bowl-Champion Tom Brady auf 340 Yards sowie zwei Touchdowns – einen per Pass und einen per Lauf.

Der 41-jährige Brady erreichte dabei als erster Quarterback die Marke von 200 Siegen in der Regular Season. Dahinter folgen die nicht mehr aktiven Peyton Manning und Brett Favre mit jeweils 186 Siegen. Daneben hat Brady auch noch 27 Playoff-Partien gewonnen, auch da hält er den Rekord.