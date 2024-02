Legende: Grosse Enttäuschung Die 49ers mussten sich 2020 im Super Bowl den Chiefs geschlagen geben, imago images/USA TODAY Network

Die Enttäuschung hat Nick Bosa noch nicht vergessen. 2020 verlor der Defensive End mit den San Francisco 49ers im Super Bowl in Miami gegen die Kansas City Chiefs. Vor der Neuauflage des NFL-Endspiels am kommenden Sonntag in Las Vegas will er seine Erinnerungen an die schmerzliche Niederlage als zusätzliche Motivation nutzen, um es dieses Mal besser zu machen.

Zu diesem Zweck hat er seine Gefühlslage von damals dokumentiert. «Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht. Ich hatte ein paar Gedanken und wollte sie nicht vergessen, also sind sie in meinem Handy», erklärte Bosa am Montag bei der Super Bowl Opening Night.

Titel im letzten Viertel aus der Hand gegeben

Der Ausgang von Super Bowl LIV am 3. Februar 2020 war für San Francisco tatsächlich besonders bitter. Das Team um Quarterback Jimmy Garoppolo ging dank einem starken dritten Viertel mit einer 20:10-Führung in den letzten Abschnitt. Dort schafften die Chiefs dann aber das grosse Comeback. Gleich mit 21:0 entschieden sie das vierte Viertel für sich und gewannen dank einem 31:20-Erfolg zum zweiten Mal nach 1970 den Super Bowl.

Kansas City mit Superstar-Quarterback Patrick Mahomes stand seither zwei weitere Male im Super Bowl und holte sich im Vorjahr den insgesamt dritten Triumph. Bei der vierten Final-Teilnahme in den letzten fünf Jahren wollen die Chiefs in der Nacht auf Montag den Titel verteidigen.

Als Young die 49ers jubeln liess

San Francisco schaffte es derweil erstmals seit dem unglücklichen Abend im Februar 2020 in den Super Bowl. Und dieses Mal soll es endlich mit dem insgesamt sechsten Erfolg klappen. Die Fans sind die lange Durststrecke der 49ers leid. Den bisher letzten Titel holten sie 1995. Dank einer überragenden Leistung ihres Quarterbacks Steve Young, der nicht weniger als sechs Touchdown-Pässe warf, besiegte San Francisco die San Diego Chargers in Miami mit 49:26.

Legende: Am Ziel 49ers-Quarterback Steve Young (r.) und Running Back Ricky Watters posieren 1995 mit der Vince Lombardi Trophy. imago images/USA TODAY Network

Gegen die Lions Comeback-Qualitäten bewiesen

In der laufenden Saison war San Francisco mit fünf Siegen in Folge perfekt gestartet. Nach einem Zwischentief mit drei Niederlagen fand das Team um Quarterback Brock Purdy und Running Back Christian McCaffrey zurück in die Erfolgsspur und beendeten die Regular Season als bestes Team der NFC.

In den Playoffs besiegten die 49ers nach einer zusätzlichen Woche Pause in der Divisional Round die Green Bay Packers mit 24:21. Im Duell um den Conference-Titel rangen sie die Detroit Lions 34:31 nieder. In dieser Partie bewiesen die Kalifornier, dass sie sich auch von einem grossen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen. Nach einem 7:24 zur Pause schafften sie die Wende und zogen in den Super Bowl ein. Dort soll nun die Krönung folgen.