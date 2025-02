Die Kansas City Chiefs streben bei ihrer 5. Super-Bowl-Teilnahme in den letzten 6 Jahren einen historischen Hattrick an.

Legende: Ein schon gewohntes Bild Patrick Mahomes stemmt die Vince-Lombardi-Trophy in die Höhe. Imago/UPI Photo

Kansas-Quarterback Patrick Mahomes könnte mit einem Sieg in der Nacht auf Montag erreichen, was selbst dem grossen Tom Brady nicht gelungen ist: drei Super Bowls in Folge zu gewinnen. Dazu muss der 29-Jährige nicht nur sein ganzes persönliches Können aufbieten, sondern ist auch auf eine Steigerung der Kollegen an seiner Seite angewiesen.

Nach einer überzeugenden Qualifikation mit nur zwei Niederlagen (darunter ein peinliches 0:38 gegen Denver mit der zweiten Garde) waren die Auftritte in den Playoffs weniger souverän. Das 23:14 über die Houston Texans sicherten die Rot-Goldenen erst im letzten Viertel ab, als der Gegner die bedingungslose Offensive suchen musste.

Den Halbfinal gegen die Buffalo Bills (32:29) entschieden die Chiefs ebenfalls erst durch ein Field Goal von Harrison Butker drei Minuten vor dem Ende. Den letzten Angriff der Bills stoppte die Defensive souverän.

Die Schlüsselspieler der Kansas City Chiefs

1 / 7 Bild 1 von 7 Legende: Patrick Mahomes (Quarterback) Drei Super-Bowl-Ringe hat er schon, in den siegreichen Finals 2020, 2023 und 2024 wurde der heute 29-jährige Spielführer zudem als wertvollster Spieler ausgezeichnet. Imago/Icon Sportswire

2 / 7 Bild 2 von 7 Legende: Travis Kelce (Tight End) Der 35-Jährige ist Mahomes' bevorzugter Passempfänger. Seine Liaison mit Popstar Taylor Swift hat die Chiefs weit über den American Football hinaus Fans beschert. Imago/UPI Photo

3 / 7 Bild 3 von 7 Legende: Xavier Worthy (Wide Receiver) Der 21-Jährige startet in seinem ersten Profijahr durch: 59 Pässe mit durchschnittlich 10,8 Yards Raumgewinn fing der gebürtige Kalifornier, der mit 4,21 Sekunden für 40 Yards einen neuen NFL-Sprintrekord aufstellte. Imago/Imagn Images

4 / 7 Bild 4 von 7 Legende: Chris Jones (Defensive Tackle) Der 30-jährige Defensiv-Star spielt bereits seine 9. Saison für die Chiefs. Allerdings hatte der 1,98 m grosse und 140 kg schwere Kasten aus Mississippi schon bessere Statistiken als heuer. Imago/Imagn Images

5 / 7 Bild 5 von 7 Legende: Trent McDuffie (Cornerback) Der Erstrunden-Pick von 2022 hat diese Saison 13 Pässe des Gegners verhindert. Zudem trug er mit Tackles und Interceptions zu 5 Ballgewinnen bei. An ihm wird es liegen, Eagles-Wide-Receiver Brown zu decken. Imago/Sipa USA

6 / 7 Bild 6 von 7 Legende: George Karlaftis (Defensive End) Der 23-jährige Grieche, dessen Familie vor zehn Jahren in die USA auswanderte, hat aus seinem Team den gegnerischen Quarterback am häufigsten zu Boden gebracht (11 inkl. Playoffs). Imago/Sipa USA

7 / 7 Bild 7 von 7 Legende: Andy Reid (Headcoach) Der inzwischen 66-jährige Kalifornier steht den Chiefs bereits seit 2013 vor. Davor war er ausgerechnet für die Philadelphia Eagles tätig. Seinen ersten Super-Bowl-Sieg feierte er bereits 1997 als Assistenzcoach der Green Bay Packers. Imago/Zuma Press

Defensive Stabilität

Die Verteidigung ist denn auch das heimliche Prunkstück des Teams aus Missouri. Defensive Tackle Chris Jones und Co. liessen in der Regular Season am viertwenigsten Punkte zu (und wären ohne die erwähnte Kanterniederlage die Nummer 1 gewesen). So ermöglichten sie Quarterback Mahomes jeweils eine rasche Rückkehr aufs Feld.

In den Playoffs verzeichneten sie nicht weniger als 10 Sacks (Niederringen des gegnerischen Quarterbacks).

Licht und Schatten in der Offensive

Die bekanntesten Gesichter hat Kansas City aber natürlich in der Offensive, als da sind: Mahomes, Tight End und Taylor-Swift-Freund Travis Kelce, Wide Receiver Xavier Worthy und das Runningback-Duo Isiah Pacheco/Kareem Hunt. Eine Stärke der Chiefs ist, nach erfolgreichem Pass noch zusätzlichen Raum zu gewinnen.

Das grösste Fragezeichen setzen Fachleute bei der Offensive Line der Chiefs – jenen Spielern, die Mahomes vor dem Anstürmen der gegnerischen Verteidiger beschützen sollen. Nicht weniger als 41 Mal in dieser Saison (Qualifikation/Playoffs) wurde Mahomes «gesacked», weil die Mauer nicht dichthielt. Schlimmeres verhindert haben Mahomes’ Qualitäten: starke Ausweich-Moves mit anschliessendem Lauf und nervenstarke Pass-Entscheidungen unter Druck.

Sieger- oder Trostkuss von Taylor Swift?

Ein gutes Nervenkostüm, möglichst keine leichtfertigen Ballverluste und wenn nötig eine Steigerung in der Schlussphase des Spiels sind die Zutaten, damit die Chiefs die «Vince-Lombardi-Trophy» zum 3. Mal in Folge hochstemmen können und Kelce den Siegerkuss von Taylor Swift erhält.