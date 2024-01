Legende: Seine Ära in Massachusetts geht nach 24 Jahren zu Ende Bill Belichick, langjähriger Erfolgstrainer der New England Patriots. Getty Images/Rich Barnes

Bei den New England Patriots wird in der kommenden Saison erstmals seit dem Jahr 2000 nicht Bill Belichick als Headcoach an der Seitenlinie stehen. Die Franchise und der 72-jährige Belichick einigten sich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit. Lediglich 4 von 17 Partien gewannen die Patriots in dieser Saison.

Die letzten vier Jahre seiner Amtszeit bei den Patriots waren nicht mehr von Erfolg gekrönt. Während die Patriots in seinen ersten 20 Saisons die Playoffs nur drei Mal verpassten, dauerte es für die nächsten drei Mal nur vier Jahre. Lediglich 2021 erreichten die Patriots diese noch, scheiterten aber bereits im Wildcard-Game an den Buffalo Bills.

6 Super Bowls mit Brady

Während seiner Amtszeit bei den Patriots gewann Belichick auf 18 Jahre verteilt 6 Mal den Super Bowl, weitere 3 Mal stand er im NFL-Endspiel. Immer mit dabei war sein verlängerter Arm auf dem Feld: Quarterback Tom Brady. Diesen zog es 2019 weiter zu den Tampa Bay Buccaneers, damit endete die Dominanz der Patriots.