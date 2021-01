Washingtons märchenhafte Playoff-Quali in der NFL

Legende: Führte Washington in die Playoffs Quarterback Alex Smith. imago images

Das Washington Football Team steht überraschend und erstmals seit 2015 in den NFL-Playoffs. Ein eindrücklicher Erfolg, wenn man bedenkt, welche Steine dem Team in den Weg gelegt wurden.

Im Zuge der «Black Lives Matter»-Bewegung distanzieren sich grosse Sponsoren vom Klub und zwingen ihn, nach jahrelanger Kritik den mit Rassismus in Verbindung gebrachten Namen «Redskins» abzulegen.

Im August macht Coach Ron Rivera sein Krebsleiden öffentlich.

Smiths wundersames Comeback

Im Oktober dann endlich auch ein Mutmacher. Der zwischenzeitlich von einer Bein-Amputation bedrohte Quarterback Alex Smith feierte das Comeback der Saison.

Weil die NFC East als schwache Division gilt, reichte Washington eine Bilanz von 7:9 für die Playoff-Quali. «Das ist deshalb so besonders, weil es so eine schwere Zeit war», sagte Rivera nach dem 20:14-Sieg bei Philadelphia in der Nacht auf Montag.

Washington ist erst das 3. Team in der NFL-Geschichte, das mit einer negativen Bilanz die Playoffs erreicht. Dort geht es am Sonntag gegen Tampa Bay.