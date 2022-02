Legende: Muss sich wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten Alvin Kamara. imago images

Eine Kamera könnte Alvin Kamara zum Verhängnis werden. Videoaufnahmen aus einem Casino in Las Vegas haben laut Polizeibericht bestätigt, dass der NFL-Profi von den New Orleans Saints mehrmals auf einen Mann eingeschlagen hat.

Opfer muss über 20 Tritte einstecken

Der 26-Jährige war in der Nacht auf Sonntag festgenommen worden. Kamara muss sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten, das Opfer erlitt unter anderem einen Augenhöhlenbruch. Zur Auseinandersetzung kam es an einem Aufzug, Kamara schlug insgesamt 8 Mal auf den Mann ein. Dreimal, als dieser bereits am Boden lag. Ein Begleiter des Runningbacks soll das Opfer sogar 16 Mal getreten haben.

Nach Angaben der Polizei erklärte der NFL-Profi, er habe den Mann nur am Weglaufen hindern wollen. Die Videoaufnahmen stützen diese Behauptung nicht. Kamara nahm am Sonntag am Pro Bowl, dem All-Star-Game der NFL, teil. Dies war möglich, da das Opfer wegen seiner Verletzungen zuvor nicht vernehmungsfähig gewesen war. Am 8. März kommt es zur Anhörung vor Gericht.