Ausgerechnet bei ihrem am heissesten erwarteten Rookie unterlief den New York Giants ein peinlicher Lapsus.

Normalerweise sorgen die US-Profiklubs dafür, dass es ihren Top-Picks beim Einstieg ins Profileben an nichts fehlt. Dem Wide Receiver Kadarius Toney, den die New York Giants in der 1. Runde drafteten, fehlte zum Auftakt des Rookie-Camps aber etwas Entscheidendes: ein Schuh.

Die Giants hatten ihm einen Schuh in der falschen Grösse ausgehändigt. Der 22-Jährige aus Alabama, der 2019 mit seinem College-Team Florida den Orange Bowl gewann, trainierte aber auch ohne vollständige Ausrüstung. Etwas später erhielt er einen richtigen Schuh.

«My dog mentality»

Gefragt, warum er das Training nicht abbrach, antwortete Toney: «That's my dog mentality (Beisser-Mentalität).» Das können die Giants gebrauchen: Das Team schwächelt in der NFL seit Jahren. Letztmals erreichten die New Yorker 2016/17 die Playoffs, schieden aber im Wildcard-Game aus.