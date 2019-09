Legende: Streik beendet Ezekiel Elliott. imago images

Star-Runningback Ezekiel Elliott hat sich mit seinem Streik bei den Dallas Cowboys einen Traumvertrag gesichert. Der 24-Jährige einigte sich mit der Franchise am Mittwoch auf eine Verlängerung um 6 Jahre mit einem Gesamtvolumen von 90 Millionen Dollar.

Gurley übertrumpft

Elliott war am Dienstag in Dallas angekommen und von zahlreichen Fans und Medien empfangen worden. Sein Agent Rocky Arceneaux sagte da bereits, eine Einigung sei «sehr, sehr nah».

Elliott hat die Cowboys seit Anfang der Vorbereitung bestreikt, um mit einem neuen Vertrag zum bestbezahlten Runningback aufzusteigen. Dies war zuvor Todd Gurley (14 Millionen US-Dollar jährlich) von den Los Angeles Rams.

Während die Öffentlichkeit am Flughafen auf «Zeke» wartete, kam ein anderer prominenter Sohn der Stadt an. Deutschlands zurückgetretener Basketball-Superstar Dirk Nowitzki kehrte von der WM aus China zurück und war verwirrt. «Ich sah all diese Kameras und dachte: ‹Mann, du hast es noch drauf!› Es stellte sich heraus, dass die alle wegen Zeke da waren», schrieb er auf Twitter.