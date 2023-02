Die Eagles greifen an: Hurts vor erstem Super Bowl

Philadelphia rund um Quarterback Jalen Hurts steht erstmals seit dem Erfolg 2017 wieder im Super Bowl. Zwar war Hurts damals noch nicht mit dabei, beim neuerlichen Vorstoss in den Final hatte er aber entscheidenden Anteil. Er führte sein Team souverän in die Playoffs (14:3 Siege). Dort spielten die Eagles gegen die überforderten New York Giants und gegen dezimierte San Francisco 49ers. Beide Partien gewannen sie klar.

Die drei Stützen der Philadelphia Eagles

Bild 1 / 3 Legende: Rennt er zum Titel? Quarterback Jalen Hurts. Keystone / EPA / JASON SZENES Bild 2 / 3 Legende: Gewinnt er das Bruderduell? Center Jason Kelce. Keystone / AP Photo / Zach Bolinger, File Bild 3 / 3 Legende: Die neue Generation Rookie Center Cam Jurgens. Reuters / Eric Hartline / USA TODAY Sports

Läufer Hurts

Der bullige Quarterback Hurts macht sehr viele Rushes selbst. Mit 15 selbst erlaufenen Touchdowns stellte er einen Rekord auf. Sein Running Back Miles Sanders holte «nur» deren 11. Die Offensive Line ist gespickt mit Rookies, bringt es aber dennoch fertig, Hurts Zeit für seine Rushes zu verschaffen.

Hält die Offensive?

Doch genau diese O-Line muss gegen eine der besten Defensive bestehen. Die Kansas City Chiefs haben mit Chris Jones eine «Sack»-Maschine. Können die Eagles Jones und Co. stoppen? Spannend wird auch das Bruderduell zwischen Eagles' Center Jason und Chiefs' Tight-End Travis Kelce.