Der 23-jährige einhändige Football-Profi steht im 1. Saisonspiel von Seattle am Sonntag in Denver in der Startformation.

Shaquem Griffin war im NFL-Draft im April in der 5. Runde von Seattle ausgewählt worden. Wenige Wochen später unterschrieb er einen Vierjahresvertrag bei den Seahawks, wo auch sein Zwillingsbruder Shaquill aktiv ist.

Im Alter von 4 Jahren musste Griffin die linke Hand amputiert werden. Der Eingriff war nötig, da die Finger im Mutterleib abgeschnürt worden waren und sich deshalb nicht richtig entwickelten. Durch das Handicap liess er sich aber nicht beirren. Am College überzeugte der heute 23-Jährige mit starken Leistungen und verdiente sich so das Engagement bei den Seahawks.

Lobende Worte von Coach Carroll

Nun kommt Griffin schon bei erster Gelegenheit zu seinem NFL-Debüt. Wie Seahawks-Headcoach Pete Carroll bekannt gab, steht der Linebacker im 1. Saisonspiel von Seattle am Sonntag in Denver in der Startformation. Griffin ersetzt den am Knie verletzten K. J. Wright.

«Er ist unglaublich. Es ist wirklich interessant, mit ihm zu arbeiten und seine Fortschritte zu sehen», so Carroll. «Er macht all die Sachen, die wir uns von ihm erhofft haben.»