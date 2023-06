Zum wiederholten Mal versuchen Football-Begeisterte, den US-amerikanischen Nationalsport auch in Europa zu etablieren. Seit 2021 existiert die «European League of Football». In der 3. ELF-Saison wird erstmals auch ein Schweizer Team dabei sein: die Helvetic Guards.

Päpstlicher als der Papst wollen die Gardisten nicht auftreten. Zwar gehe es in der Premierensaison darum, in der Liga Fuss zu fassen, so General Manager Toni Zöller. Dennoch will das vom US-Amerikaner Norm Chow trainierte Team in der 17 Teams umfassenden Liga nicht nur Kanonenfutter sein: «Wir haben grosse Fortschritte gemacht. Wir haben hervorragende junge Männer, die immer alles geben. Das ist alles was wir verlangen können.»

02:56 Video Chow: «Wir sind nicht weit hinter anderen Mannschaften» Aus Sport-Clip vom 02.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 56 Sekunden.

Unter amerikanischer Führung

Der 77-jährige Chow hat langjährige Erfahrungen als Headcoach und Offensive Coordinator an diversen US-Universitäten. Sein verlängerter Arm auf dem Feld ist Quarterback Collin Hill. Der 25-Jährige versuchte sich 2021 bei den Cincinnati Bengals, schaffte dort den Cut aber nicht.

Aus der Defense ragt Linebacker J.R. Tavai heraus, der einst 4 Spiele für die Tennessee Titans bestritt. Drei Viertel des 60-Mann-Kaders sind allerdings Schweizer, darunter zahlreiche Nationalspieler.

Von Hamburg zu den Guards

Ein Nationalspieler ist auch Tim Hänni. Der Defensive Tackle hat bereits bei den Hamburg Sea Devils ELF-Luft geschnuppert und ist seit dieser Saison bei den Guards. «Es ist anders als bei Hamburg, mit den meisten kann man Schweizerdeutsch sprechen. Speziell ist auch, dass wir eine ganz neue Franchise sind», so der 26-Jährige. Für ihn sei es noch zu früh um Vergleiche mit Hamburg zu machen, findet aber: «Wir können uns sicher mit ihnen messen.»

02:43 Video Hänni: «Wir können absolut mit dem ELF-Niveau mithalten» Aus Sport-Clip vom 02.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 43 Sekunden.

Was geschieht mit der NLA?

Die Abwerbung bisheriger NLA-Spieler hat bei deren Stammklubs allerdings nicht nur für Freude gesorgt. Andererseits bietet das semiprofessionelle Umfeld der ELF erstmals Verdienstmöglichkeiten für die bisherigen Amateurspieler, was wiederum mehr Nachwuchs in die Klubs locken könnte.

Regular Season mit 12 Partien

Die Helvetic Guards tragen ihre Heimspiele im Stadion des Challenge-League-Klubs FC Wil aus. In der ELF sind sie in der Central Conference eingeteilt und treffen dort in der Regular Season in den kommenden drei Monaten je zweimal auf die Barcelona Dragons, die Milano Seamen, die Munich Ravens, die Stuttgart Surge und die Raiders Tirol.

Dazu kommen zwei Begegnungen mit den Rhine Fire aus Duisburg, die in der Western Conference spielen. 6 Teams (3 Conference-Sieger, 3 Wildcard-Teams) ziehen in die Playoffs ein.