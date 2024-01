Nach dem Schneechaos und mit einem Tag Verspätung ziehen die Buffalo Bills in die Playoff-Viertelfinals der NFL ein.

Auch der Schneesturm konnte Rekord-Quarterback Josh Allen nicht stoppen: Dank ihres erneut überragenden Spielmachers zogen die Buffalo Bills mit einem 31:17-Sieg über die Pittsburgh Steelers in die Playoff-Viertelfinals der NFL ein.

Das Spiel war wegen des Schneesturms um einen Tag verschoben worden. Fans hatten geholfen, das Stadion vom Schnee zu befreien, auf den Rängen mussten sich die Zuschauer noch durch die Schneemassen kämpfen.

Das Bills-Stadion versinkt im Schnee: die besten Bilder

Quarterback Allen war bei Temperaturen um minus 8 Grad mit 4 Touchdowns wieder der Matchwinner: Dreimal führten seine Pässe zu Punkten, zudem lief er selbst über 52 Yards in die Endzone. Damit baute der 27-Jährige seinen NFL-Rekord aus: Bereits zum 12. Mal in dieser Saison verbuchte er mindestens einen Touchdown durch die Luft und am Boden.

In der nächsten Runde kommt es zum Duell der Star-Quarterbacks mit Patrick Mahomes und dem Titelverteidiger Kansas City Chiefs. Vorjahresfinalist Philadelphia Eagles ist dagegen bereits ausgeschieden. Bei den Tampa Bay Buccaneers unterlag der Vizemeister mit 9:32.