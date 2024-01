Final-Affiche in der NFL steht

Legende: Stehen erneut im Super Bowl Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes (Mitte) und Tight End Travis Kelce (rechts). Keystone/AP/MATT SLOCUM

Die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs stehen im 58. Super Bowl. Gegen die Detroit Lions drehten die 49ers im NFC Championship Game einen 17-Punkte-Rückstand und gewannen 34:31. Die Chiefs hatten sich als Titelverteidiger zuvor im AFC Championship Game mit 17:10 gegen die Baltimore Ravens durchgesetzt.

Neuauflage im Super Bowl

In Las Vegas kommt es am 11. Februar damit zu einer Neuauflage des Super Bowls von vor 4 Jahren. In Miami hatten sich die Chiefs damals mit 31:20 durchgesetzt und den ersten Titel mit Quarterback Patrick Mahomes gewonnen.

Rekord für Kelce Box aufklappen Box zuklappen Superstar Travis Kelce von den Kansas City Chiefs stellte im Halbfinal mit seinem 152. gefangenen Pass in einem K.o.-Spiel einen neuen Rekord auf. Er übertraf die bisherige Bestmarke der Raiders- und 49ers-Legende Jerry Rice, der auf 151 gefangene Pässe in Playoff-Spielen gekommen war.

Die Chiefs waren seither noch zwei weitere Male im Super Bowl und holten den Titel vor einem Jahr in Phoenix erneut. Für die 49ers ist es die erste Teilnahme seit der Niederlage gegen Kansas City und die erste mit Brock Purdy als Quarterback. Dieser wurde im Draft 2022 an letzter Stelle gezogen, was ihm den Titel «Mr. Irrelevant» einbrachte.

Dramatisches Ende für Detroit

Für Detroit endete eine starke Saison auf dramatische Art und Weise. In Kalifornien dominierten die Lions die erste Halbzeit und führten zur Pause 24:7, verloren dann aber den Faden. Für Detroit wäre es die 1. Super-Bowl-Teilnahme gewesen.

Im dritten Viertel gelangen San Francisco gleich 17 Punkte in 8 Minuten. Den Lions wurde ihr riskantes Spiel dagegen zum Verhängnis. In aussichtsreicher Fieldgoal-Position verzichteten sie zweimal auf den Kick, die Taktik ging nicht auf.

«Man hat das Gefühl, dass einem das Herz herausgerissen wird», sagte Detroits Coach Dan Campbell. Jared Goff haderte mit den falschen Entscheidungen: «Das Momentum änderte sich ziemlich schnell. Sie haben gepunktet, wir haben den vierten Down nicht verwandelt, sie haben wieder gepunktet, wir haben den Ball abgegeben», fasste der Quarterback zusammen.

Kelce und Pacheco mit Touchdowns

Im Regen von Baltimore gingen die Chiefs nach einem Mahomes-Pass auf Tight End Travis Kelce in Führung. Die Ravens konterten durch Zay Flowers, der einen Wurf über 30 Yards von Quarterback Lamar Jackson fing.

Nach einem Lauf von Runningback Isiah Pacheco stellte Kansas City den alten Vorsprung wieder her, bis zur Pause erhöhten sie durch ein Field Goal auf 17:7. In Halbzeit zwei sicherte dann die Defensive der Chiefs den Einzug in das Endspiel.