In einem historischen Spiel zu Beginn der NFL-Saison besiegen die Philadelphia Eagles die Green Bay Packers.

NFL erstmals in Brasilien: Eagles schlagen Packers

Gastspiel in Sao Paulo

Legende: War die grosse Figur beim Sieg der Eagles Saquon Barkley (Nr. 26). Keystone/AP Photo/Fernando Llano

Philadelphia ist mit einem Sieg in die NFL-Saison gestartet. Das Team um Quarterback Jalen Hurts setzte sich in Sao Paulo im ersten Spiel der NFL überhaupt in Brasilien mit 34:29 gegen die Green Bay Packers durch.

Saquon Barkley, der vor der Saison von den New York Giants nach Philadelphia gewechselt war, glänzte bei seinem Debüt mit drei Touchdowns. Der Running Back rannte für 109 Yards Raumgewinn, erlief zwei Touchdowns und fing zudem einen Touchdown-Pass von Hurts.

Packers verlieren Spiel und Quarterback

Green Bay bekundete in der Schlussphase Pech. Quarterback Jordan Love musste wenige Sekunden vor Ende des Spiels verletzt vom Feld. Sein Ersatz Malik Willis konnte die Wende nicht mehr herbeiführen. Über die Art und Schwere von Loves Verletzung ist noch nichts bekannt.

Neben den mittlerweile fast schon traditionellen Gastgebern Mexiko und England sowie seit zwei Jahren auch Deutschland ist Brasilien die vierte Auslandsstation der besten Football-Liga der Welt.