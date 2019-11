Gewichtiger Rekord in der NFL

Legende: Jubel nach dem Touchdown Vita Vea. Reuters

Am Sonntag fing Vita Vea, der Defensive Tackle der Tampa Bay Buccaneers, einen Ein-Yard-Pass in der Endzone der Atlanta Falcons. Damit ist er der schwerste Spieler, der in der National Football League (NFL) jemals einen Touchdown erzielt hat.

Der 24-Jährige wurde als Fullback ausnahmsweise in der Offensive eingesetzt und verwirrte mit seinem nur halb eleganten Lauf in die Endzone alle Gegenspieler. «Er fing den Ball mit aller Grazie der Welt», kommentierte nfl.com. Vea bringt 157 Kilogramm auf die Waage.

«Der Pass war perfekt», sagte Vea, der eigentlich Tevita Tuli'aki'ono Tuipulotu Mosese Va'hae Fehoko Faletau Vea heisst. «Ich musste nicht springen oder mich strecken, der Ball kam einfach zu mir. Ich musste ihn nur fangen.» Die Buccaneers gewannen die Partie mit 35:22.