Minnesota liegt im NFL-Spiel gegen Indianapolis hoffnungslos zurück, siegt aber schliesslich noch in der Verlängerung.

Legende: War am Schluss der gefeierte Mann Vikings-Kicker Greg Joseph. imago images/Carlos Gonzalez

Die Vikings lagen zur Halbzeit mit 0:33 gegen die Indianapolis Colts zurück, gewannen aber letztlich noch mit 39:36 in der Verlängerung. Damit sicherte sich Minnesota den Sieg in der NFC North und qualifizierte sich als 3. Team für die NFL-Playoffs.

Noch nie zuvor hatte eine Mannschaft einen solchen Rückstand aufgeholt. Minnesota war in der ersten Halbzeit chancenlos, doch nach der Pause drehten Quarterback Kirk Cousins und Co. auf. Den Colts gelang nur noch ein Field Goal, so glichen die Vikings kurz vor Schluss aus.

00:50 Video Cousins: «Hatte zur Halbzeit keine positiven Gedanken» (engl.) Aus Sport-Clip vom 18.12.2022. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Joseph kickt zum Sieg

Running Back Dalvin Cook mit einem Touchdown und T. J. Hockenson per «Two-Point-Conversion» retteten das Team in die Verlängerung. Dort gelang Kicker Greg Joseph die Entscheidung.

Für Colts-Quarterback Matt Ryan war es ein Déjà-vu: Im Super Bowl 2017 verlor er mit Atlanta gegen Tom Bradys New England Patriots – trotz einer zwischenzeitlichen 28:3-Führung.

Die bislang grösste Aufholjagd in der NFL gab es 1993. Damals holten die Buffalo Bills beim 41:38 gegen die Houston Oilers einen 32-Punkte-Rückstand auf.