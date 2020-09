Legende: Trug während der Partie keine Maske Jon Gruden, Coach der Las Vegas Raiders. Getty Images

Die NFL hat 2 weitere Cheftrainer mit Strafen von je 100'000 US-Dollar belegt. Wie die Nachrichtenagentur AP und weitere Medien berichteten, wurden auch die Klubs von Jon Gruden (Las Vegas Raiders) und Sean Payton (New Orleans Saints) mit jeweils 250'000 US-Dollar bestraft.

Liga macht ernst

Damit hat die NFL am 2. Spieltag insgesamt Strafen in Höhe von 1,75 Millionen US-Dollar ausgesprochen, weil Cheftrainer während der Spiele nicht wie vorgeschrieben einen Mund-Nasen-Schutz trugen. Nach dem Saisonstart eine Woche zuvor hatte die Liga noch Verwarnungen ausgesprochen und die Klubs in einem Schreiben explizit dazu aufgefordert.

«Wir müssen achtsam und diszipliniert bleiben», hatte NFL-Chef Roger Goodell am Dienstag gesagt und damit erste Strafen gerechtfertigt. Die Denver Broncos, die San Francisco 49ers und die Seattle Seahawks traf es zuerst – genauso wie ihre Cheftrainer.

Gruden und Payton standen sich dann beim Montagabendspiel der Las Vegas Raiders gegen die New Orleans Saints (34:24) gegenüber – ebenfalls mit unzureichendem Mund-Nasen-Schutz.