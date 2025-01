Legende: Auf dem Weg zum nächsten Meilenstein Pat Mahomes. Imago/Imagn Images

Nach dem hart erkämpften 32:29 gegen die Buffalo Bills spielen die Chiefs zum 3. Mal in Serie um die wichtigste Trophäe im American Football. Sie könnten sie als erstes Team zum 3. Mal am Stück gewinnen. Der Super Bowl wird am 9. Februar in New Orleans ausgetragen.

Insgesamt ist es die 5. Final-Teilnahme in den vergangenen 6 Jahren für Kansas City. Im Vorjahr schlugen die Chiefs die San Francisco 49ers, vor 2 Jahren startete die Serie – mit einem Sieg gegen die Eagles.

Mahomes sprachlos, Barkley überragend

«Mir fehlen die Worte», sagte Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes, der 2 Touchdowns durch Läufe selber erzielte und einen vorbereitete. «Es geht nicht um eine oder ein paar Personen. Es geht um alle in diesem Team. Das ist ein Teamsport.»

Die Philadelphia Eagles dominierten ihren Halbfinal klar. Beim 55:23 gegen die Washington Commanders überragte Runningback Saquon Barkley mit 2 Touchdowns in den ersten 2 Angriffen der Eagles. Einen dritten liess Barkley im Schlussviertel folgen. Quarterback Jalen Hurts kam ebenfalls auf 3 eigene Touchdowns.