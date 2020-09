Colin Kaepernick, Ex-Quarterback der San Francisco 49ers, ist zurück – jedenfalls im Videospiel Madden 21. Dies gab der Videospiel-Hersteller EA am Dienstag via Twitter bekannt.

«Colin Kaepernick ist einer der besten Free Agents im Football und hat Stammplatzpotenzial auf der Quarterback-Position. Das Team von EA Sports möchte ihn zusammen mit Millionen von Madden-NFL-Fans wieder in unserem Spiel sehen», schrieb EA.

Kaepernick lief 6 Saisons für die 49ers auf, ehe er die «Take a Knee»-Bewegung im September 2016 angestossen hatte und in der NFL und in Teilen der US-Öffentlichkeit in Ungnade gefallen war. Mit dem Kniefall während der Nationalhymne hatte er ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt gesetzt.

Nach dem Ende der NFL-Saison 2016 wurde der Quarterback entlassen. Seitdem fand er kein neues Team. Als Grund für dieses Problem werden auch seine politischen Statements vermutet. Auch in der Videospiel-Serie Madden war er nicht mehr berücksichtigt worden. Nun erhält Kaepernick die Gesamtstärke 81, was ihn zum am besten bewerteten Free-Agent-Quarterback des Spiels macht.