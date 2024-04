Per E-Mail teilen

Legende: Beide in ihrem Gebiet sehr erfolgreich Travis Kelce und Taylor Swift nach dem Super-Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs im Februar. Reuters/USA Today Sports (Archiv)

Kelces neuer Zweijahres-Vertrag bei den Kansas City Chiefs ist gemäss US-Medienberichten mit 34,25 Millionen Dollar dotiert. Damit ist der 34-Jährige zwar einer der bestbezahlten Spieler auf seiner Position in der NFL.

Seine Einkünfte bleiben aber weit hinter jenen seiner Freundin Taylor Swift zurück. Die milliardenschwere Popsängerin soll laut Forbes bei jedem ihrer Konzerte der «Eras Tour» 10 bis 13 Millionen Dollar verdienen. Der Rolling Stone beziffert zudem ihre Einnahmen durch Spotify auf über 100 Millionen für das Jahr 2023.

Lange Karriere in Kansas City

Kelce zeigte sich dennoch glücklich über die Vertragsverlängerung: «Fühlt sich gut an, in KC zu sein. Ich erinnere mich, wie ich vor 12 Jahren hierhergekommen bin. Es ist eine Ehre und ein Vergnügen, und ich kann es kaum erwarten, in den nächsten zwei Jahren alles zu geben», sagte er.

Kelce hat im Verbund mit Star-Quarterback Patrick Mahomes massgeblich zu den drei Super-Bowl-Siegen der Chiefs 2020, 2023 und 2024 beigetragen. Bislang fing er Pässe für 11'328 Yards.