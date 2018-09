Vontae Davis von den Buffalo Bills zieht sich in der Halbzeitpause um und verabschiedet sich kurzerhand vom Spitzensport.

Spieler geht in der Pause heim und tritt zurück

Kuriosität in der NFL

Beendete in der Pause seine Karriere

Ungewöhnlicher als Vontae Davis kann man seine Profi-Karriere kaum beenden: Der Verteidiger der Buffalo Bills in der US-Footballliga NFL verliess das Spiel gegen die Los Angeles Chargers in der Pause und kehrte nicht mehr zurück. Stunden später erklärte Davis auf Instagram seinen Abgang:

Heute auf dem Feld hat es mich schnell und hart getroffen: Ich sollte nicht mehr da draussen sein.

Weder der Trainer noch seine Mitspieler hatten eine Ahnung vom plötzlichen Rücktritt Davis'. «Er ist einfach gegangen. Verletzt war er nicht. Er liess uns nur wissen, dass er jetzt fertig sei mit Football», so Coach Sean McDermott.

Mitspieler sind sauer

Auch bei seinen ehemaligen Teamkollegen löste der kuriose Rücktritt Unverständnis aus. «Das hat mit Respekt nicht mehr viel zu tun. Er hat niemandem etwas gesagt. Ich habe es erst gemerkt, als wir nach der Pause zurück aufs Spielfeld kamen und einer fehlte», erzählte Mitspieler Lorenzo Alexander.

In seinem Schreiben auf den Sozialen Medien entschuldigt sich Davis für seinen aussergewöhnlichen Abschied. Er habe sich nicht respektlos verhalten wollen. «Aber ich bin jetzt mit mir in Frieden», so der 30-Jährige.