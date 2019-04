Kyler Murray wurde im NFL-Draft an 1. Stelle gezogen. Dabei hätte er auch Baseball-Spitzenspieler werden können.

Er gilt als der begehrteste Football-Nachwuchsspieler der Gegenwart: In der Nacht auf Freitag wurde Kyler Murray von den Arizona Cardinals beim NFL-Draft an 1. Stelle ausgewählt.

Dass Murray ab nächster Saison in der NFL spielt, ist nicht selbstverständlich. Hinter seinem Draft steckt eine spezielle Geschichte:

2018 war Murray bereits bei einem Draft anwesend – damals allerdings im Baseball. Von Oakland wurde er an 9. Stelle gezogen.

Sein Vertrag bei Oakland erlaubte es ihm, im letzten Jahr noch College-Football zu spielen. Nun entschied er sich definitiv gegen das Baseball, muss Oakland aber den Vertragsbonus von 4,7 Millionen Dollar zurückzahlen.

Der Kleinste unter den Grossen

Der Quarterback ist damit der 1. Spieler der Geschichte, der in der MLB sowie in der NFL in der 1. Runde gezogen wurde.

Übrigens: Nicht nur sein Ruf als Multitalent eilt Murray voraus. Er gilt mit seinen 1,78 Metern als kleinster so früh gedrafteter Spielmacher. Grössen wie Tom Brady, Dak Prescott, Jared Goff und Patrick Mahomes überragen Murray um mehr als 10 Zentimeter.