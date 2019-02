Was Sean McVay mit seinen erst 33 Jahren mit den Los Angeles Rams erreicht hat, ringt der ganzen Liga mehr als ein Staunen ab. Bisheriger Höhepunkt der einzigartigen Erfolgsgeschichte ist der Einzug mit seinem Team in den Super Bowl gegen die New England Patriots.

Am 12. Januar 2017 übernahm McVay im Alter von 30 Jahren als jüngster NFL-Trainer der Geschichte die Rams. Das Team, das 2015 aus St. Louis nach Los Angeles zurückgekehrt war, hatte einmal mehr eine schwache Saison mit nur 4 Siegen hinter sich. Die Erfolgslosigkeit nahm unter dem neuen Trainer aber schnell ein Ende.

Die «Coaching Supernova»

Gleich in seinem ersten Jahr führte McVay die Rams zu 11 Siegen und damit zur besten Saisonbilanz seit 2003. Mit seiner offensiven Spielweise und den richtigen Verstärkungen machte er aus den Rams wieder ein Playoff-Team. In seinem zweiten Jahr steht der auf der NFL-Homepage als «Coaching Supernova» bezeichnete McVay mit seinem Team schon im Super Bowl.

Seine Sporen hatte sich der Mann aus Ohio zunächst 2008 als Assistenztrainer für Wide Receivers bei den Tampa Bay Buccaneers verdient. Ab 2010 arbeitete er sich bei den Washington Redskins bis zum Offensive Coordinator hoch.

Beeindruckendes Gedächtnis

Schon in Washington bewies McVay, dass er ein offensives Superhirn ist. In Los Angeles spielte er sein Talent für innovatives und spektakuläres Spiel dann so richtig aus. Der Begriff «Superhirn» kann man dabei wortwörtlich nehmen. So konnte McVay in einem Interview mit Bleacher Report beliebige Spielzüge aus seiner Trainer-Karriere exakt wiedergeben.

Nun fehlt McVay nur noch ein Sieg, um als jüngster Trainer der Geschichte den Super Bowl zu holen. Es wäre der ultimative Lohn für einen Mann, der den Football regelrecht lebt. So ist er während der Spiele so fokussiert, dass er alles um sich herum vergisst. Deshalb haben die Rams einen sogenannten «Get Back Coach». Dieser sorgt dafür, dass McVay an der Seitenlinie nicht mit einem Schiedsrichter kollidiert und damit eine Strafe riskiert.

Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin von 13:10 Uhr, 31.01.19