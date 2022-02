Seit der Rückkehr der Franchise von St. Louis nach Los Angeles im Jahr 2016 standen die Rams einmal im Super Bowl. Gegen die New England Patriots setzte es am 3. Februar 2019 eine bittere 3:13-Pleite ab. In dieser Saison sind die Rams zurück im grossen NFL-Final. Diesen bestreitet das Team von Trainer Sean McVay in der Nacht auf Montag im eigenen Stadion gegen die Cincinnati Bengals.

All-Star-Team formiert

Für den Erfolg haben die Rams alles auf eine Karte gesetzt. Auf diese Saison hin holten die Kalifornier Quarterback Matthew Stafford von den Detroit Lions und gaben dafür wertvolle Rechte im Draft ab. Diese Taktik wiederholten sie während der Saison, um Verteidiger Von Miller von den Denver Broncos unter Vertrag nehmen zu können. Das Augenmerk liegt also nicht auf der Zukunft, sondern darauf, schnell den Titel zu holen.

Das Kader der Rams wird oft als All-Star-Team bezeichnet. Neben Stafford und Miller verfügt Los Angeles mit Defensive Tackle Aaron Donald – der für viele beste Profi der NFL – Cornerback Jalen Ramsey oder dem ebenfalls während dieser Spielzeit dazugestossenen Wide Receiver Odell Beckham Jr. über zahlreiche Superstars. Der nicht eben kleine Einsatz für die Formierung dieses hochkarätigen Teams hat sich mit dem Final-Einzug ausbezahlt.

Krönt Kupp seine fantastische Saison?

Zu den ganz grossen Figuren gehört auch Cooper Kupp. Der Wide Receiver zeigte eine eindrückliche Saison, fing Pässe für 2333 Yards und erzielte 20 Touchdowns. Diese Leistungen brachten ihm den Titel des besten Offensiv-Spielers der Liga ein. Der 28-Jährige spielt seit 2017 für Los Angeles und hat mit dem Super Bowl noch eine spezielle Rechnung offen.

2019 verpasste Kupp das Endspiel gegen die Patriots wegen einer schweren Knieverletzung. Dies hat bei ihm Spuren hinterlassen. «Den Super Bowl zu verpassen, war etwas vom Schwierigsten, was ich je erlebt habe», sagte er und stellte klar, dass er nun «jeden Moment in vollen Zügen geniesst». Natürlich will Kupp das Spiel nicht nur geniessen, sondern die Rams zusammen mit seinen namhaften Teamkollegen zum Titel führen.

