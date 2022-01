Für Footballstar Tom Brady und Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers ist der Traum von der Titelverteidigung in der NFL auf dramatische Art und Weise früh geplatzt.

Legende: Kommt nicht durch Tom Brady scheitert mit Tampa Bay an Los Angeles und Aaron Donald. Keystone

Das Team aus Florida unterlag den Los Angels Rams im Viertelfinal der Playoffs trotz einer Aufholjagd mit 27:30. Es könnte Bradys letztes Spiel gewesen sein.

Tampa Bay glich zunächst im Schlussviertel einen 13:27-Rückstand aus und wähnte sich bereits in der Verlängerung. Doch ein verwandeltes Field Goal von Rams-Kicker Matt Gay 4 Sekunden vor dem Ende verhinderte eine fulminante Aufholjagd des Titelträgers.

Bradys Zukunft offen

Nach ESPN-Informationen hat der Quarterback bislang nicht entschieden, ob er seine Traumkarriere fortsetzen wird. Brady (44) hat zwar stets betont, noch mit 45 und darüber hinaus spielen zu wollen, der Franchise aber noch keine Zusage gegeben. Sein Vertrag läuft bis zum Ende der kommenden Saison.

Mit Brady, siebenfacher Super-Bowl-Sieger, hat es in den Playoffs den nächsten Star-Quarterback erwischt. Bereits im Achtelfinal war Ben Roethlisberger in seinem letzten NFL-Spiel mit Pittsburgh gescheitert, am Samstag erwischte es Aaron Rodgers und Green Bay.