Saquon Barkley hat als erst 9. Runningback in der Geschichte der NFL mehr als 2000 Yards in einer Saison erlaufen.

Im 4. Viertel gegen die Dallas Cowboys war es am Sonntagabend so weit: Mit einem 23-Yard-Lauf übertraf Saquon Barkley von den Philadelphia Eagles die 2000-Yard-Marke in der aktuellen Saison. Mit seinen aktuell 2005 Yards fehlen Barkley bei einem verbleibenden Spiel noch genau 100 Yards, um die Rekordmarke von Eric Dickersen einzustellen. Dieser hatte die 2105 Yards 1984 in nur 16 Partien für die LA Rams aufgestellt.

Barkley könnte den Rekord nächste Woche gegen die New York Giants brechen. Weil die Platzierung der Eagles in den Playoffs aber bereits feststeht, dürften sie sich dafür entscheiden, ihren Top-Runningback zu schonen, um ihn vor der entscheidenden Saison-Phase vor Verletzungen zu schützen.

Legende: War einmal mehr kaum zu stoppen Saquon Barkley. IMAGO Images/Imagn Images

Neben Barkley und Dickersen übertrafen in der NFL-Geschichte nur Adrian Peterson, Jamal Lewis, Barry Sanders, Derrick Henry, Terrell Davis, Chris Johnson und O.J. Simpson die magische Marke von 2000 Yards in einer Spielzeit.