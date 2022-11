Legende: Der entscheidende Pass Tom Brady kann es noch immer. Keystone/AP/Chris O'Meara

Die bisherige Saison verlief überhaupt nicht nach dem Geschmack von Tom Brady. Zuletzt musste er mit den Tampa Bay Buccaneers 3 Niederlagen in Folge einstecken. Das ist dem Star-Quarterback seit 2002 nicht mehr passiert.

Gegen den amtierenden Super-Bowl-Champion Los Angeles Rams gelang den «Bucs» mit einem 16:13-Sieg nun ein Befreiungsschlag. 44 Sekunden vor Schluss begann Brady eine Angriffsserie, an deren Ende sein Team den entscheidenden Touchdown erzielte.

00:30 Video Brady nach Rekord: «Es geht nur um den Sieg» (engl.) Aus Sport-Clip vom 07.11.2022. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Rekorde im Vorbeigehen

Brady gelang bereits zum 55. Mal ein solcher sogenannter «game winning drive», niemand in der Geschichte der National Football League führte sein Team häufiger mit einem letzten Angriff zum Sieg. Mit dem Pass zu Cade Otton 9 Sekunden vor Schluss übertraf Brady zudem die Marke von 100'000 Yards nach Pässen – auch das hat niemand vor ihm je geschafft.

Am kommenden Wochenende steht für die Buccaneers das Gastspiel in München an. In der Allianz Arena treffen Brady und Co. auf die Seattle Seahawks.