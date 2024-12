Kansas City, der Champion um Quarterback Patrick Mahomes, hat sich an Weihnachten mit einem 29:10 über die Pittsburgh Steelers den Conference-Sieg gesichert.

Legende: Ein Meilenstein für ihn und die NFL-Geschichte Travis Kelce: Als erst 3. Tight End überhaupt mit 1000 gefangenen Pässen und mehr. Keystone/AP Photo/Matt Freed

Der Titel im American Football wird in den USA erneut über die Chiefs führen. Mit dem 15. Sieg im 16. Spiel unterstrich das Team aus Missouri seine Ambitionen auf den Hattrick. Nach dem jüngsten Erfolgserlebnis steht fest, dass Kansas City in den Playoffs auf dem Weg in den Super Bowl stets Heimrecht geniesst.

Beim 29:10 gegen Pittsburgh gab Superstar Patrick Mahomes mit einem Touchdown-Pass auf Xavier Worthy früh die Richtung vor. Am Ende verbuchte der 29-Jährige 3 Touchdown-Pässe und warf insgesamt für 320 Yards Raumgewinn.

Kelce: Die Nummer 3 der Geschichte

Travis Kelce fing 8 Pässe für 84 Yards und wurde damit zum erst 3. Tight End in der NFL-Geschichte, der auf mindestens 1000 gefangene Pässe kommt. Zuvor war dies nur Tony Gonzalez (Chiefs/Atlanta Falcons) sowie Jason Witten (Dallas Cowboys/Las Vegas Raiders) gelungen.

Es war dies das erste von zwei NFL-Livespielen an Weihnachten beim Streaming-Anbieter Netflix. Für die Übertragungsrechte hatte Netflix 150 Millionen US-Dollar an die NFL überwiesen.