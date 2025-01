Die 14 Playoff-Teams in der NFL sind bekannt. Am letzten Spieltag qualifizieren sich Denver und Tampa Bay.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Strahlender Mann im Siegerinterview Broncos-Quarterback Bo Nix gibt Auskunft. imago images

Zum ersten Mal seit dem Gewinn des Super Bowl vor 9 Jahren haben die Denver Broncos den Sprung in die NFL-Playoffs geschafft. Gegen die als Spitzenreiter der AFC bereits qualifizierten Kansas City Chiefs siegten die Broncos 38:0. Kansas schonte dabei die Stars Patrick Mahomes, Travis Kelce und Chris Jones.

In der NFC sicherten sich bei letzter Gelegenheit die Tampa Bay Buccaneers das Playoff-Ticket. Sie bezwangen New Orleans 27:19 und stachen damit die Atlanta Falcons aus. Den Gang in die Wildcard-Runde vermieden haben die Detroit Lions dank des 31:9-Erfolgs über die Minnesota Vikings.

Übersicht Wildcard-Runde Box aufklappen Box zuklappen AFC: Buffalo Bills (2.) – Denver Broncos (7.)

Baltimore Ravens (3.) – Pittsburgh Steelers (6.)

Houston Texans (4.) – Los Angeles Chargers (5.)

Bereits für Viertelfinal qualifiziert: Kansas City Chiefs (1.) NFC: Philadelphia Eagles (2.) – Green Bay Packers (7.)

Tampa Bay Buccaneers (3.) – Washington Commanders (6.)

Los Angeles Rams (4.) – Minnesota Vikings (5.)

Bereits für Viertelfinal qualifiziert: Detroit Lions (1.)

Patriots-Coach muss gehen

Die über Jahre dominanten New England Patriots haben sich derweil nach einer in allen Belangen enttäuschenden Saison von ihrem Headcoach Jerod Mayo getrennt. Diese Entscheidung gab die Franchise nach dem unerwarteten 23:16 zum Abschluss der Hauptrunde gegen die Buffalo Bills bekannt, mit dem der sechsmalige Superbowl-Sieger die Saison mit 4:13 Siegen beschloss.